Rodrigo Caio exalta reação do São Paulo e diz: 'Estamos vencendo e convencendo'

Para o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, o time tricolor está focado na luta contra o rebaixamento e, depois de quase uma temporada inteira de sufoco, vem conseguindo "vencer e convencer". O time se prepara para enfrentar o Atlético-GO no próximo sábado, às 19 horas, em Goiânia, para tentar conseguir a inédita terceira vitória seguida para o clube neste Brasileirão.

"Há duas rodadas, todos falavam que íamos cair, que não éramos competitivos e, agora, alguns falam até de (possibilidade de classificação para) Libertadores", disse o defensor, em entrevista coletiva nesta quarta. "A gente está focado em conseguir os 47 pontos para livrar do rebaixamento e só depois disso pensaremos em outras coisas. Agora, estamos vencendo e convencendo e isso é o mais importante."

O zagueiro relembrou os momentos de tensão de quando o São Paulo estava na zona de rebaixamento e não conseguia construir uma sequência de bons resultados. "Foram muitas noites sem sono, a gente via um time que não conseguia se encaixar nem fazer bons jogos. Não é sempre que um time joga bem, mas uma equipe consistente precisa conseguir ganhar mesmo se não jogar bem, e isso não acontecia. E, às vezes, jogando bem, também não ganhávamos, como foi contra o Palmeiras (derrota por 4 a 2, no Allianz Parque)."

O atleta revela que a atuação do grupo diante do líder Corinthians, no empate por 1 a 1 no Morumbi, foi um divisor de águas para a retomada da equipe tricolor no torneio. "Aquela partida nos trouxe um aprendizado muito grande porque jogamos em alto nível, controlando o jogo, mas ainda continuamos oscilando. Aí nós paramos para pensar: 'Jogamos bem contra o líder, por que não podemos jogar daquela forma contra todos os outros?'".

Rodrigo Caio exaltou o trabalho do técnico Dorival Junior e disse que os atletas da equipe estão cada vez mais confiantes. "O Dorival conseguiu recuperar jogadores, fazer com que o time voltasse a jogar bem, construiu um sistema de jogo bem definido, e deu muita confiança para o grupo para o restante do campeonato. Quando o jogo coletivo está bem, as individualidades aparecem."

O jogador projeta uma sequência de jogos difíceis, em Goiânia, diante do lanterna do Brasileirão, e contra a Chapecoense, na 33ª rodada, no Pacaembu. "O Atlético-GO é um grande adversário e a dificuldade será enorme. Por ser lanterna, o time vai para frente para tentar ganhar. E contra a Chape, a responsabilidade é nossa, jogamos em casa, e temos que ter um nível de concentração muito grande para derrotá-los e conseguirmos mais seis pontos."