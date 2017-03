Rodrigo Caio deixa treino com dores e preocupa São Paulo para Copa do Brasil

O zagueiro Rodrigo Caio sofreu uma pancada no joelho esquerdo no treinamento desta segunda-feira e deixou a atividade antes do previsto. Ele será avaliado pela comissão técnica para saber se tem condições de enfrentar o ABC na quarta-feira. "Ele teve um trauma e foi avaliado, mas pelo que me passaram não é nada grave. A preocupação se deve porque foi o mesmo joelho operado, então vamos observar", explicou o médico José Sanchez.

Para o duelo pela Copa do Brasil, a maior preocupação é em relação ao zagueiro Maicon, que sofreu uma pequena entorse no tornozelo e vem fazendo tratamento. "Fizemos exames e não constatou praticamente nada. Ele está fazendo tratamento e a dor diminuiu bastante. Ele virá aqui (no CT) amanhã (terça) e vamos avaliar para ver se está liberado para o campo", disse o médico.

Caso os dois não possam atuar, o time ficaria sem sua dupla de zaga titular para o confronto com o ABC no Morumbi. Neste caso, Breno, Lugano e Douglas disputam duas vagas no time. "São os titulares do São Paulo, mas temos mais jogadores na zona defensiva, todos com vontade de jogar. Todo mundo quer ficar preparado para quando Maicon e Rodrigo não estiverem à disposição", avisou Lugano.

Outro jogador que tem demonstrado dores é o meia Cueva. Ele tem feito gelo na coxa esquerda, mas o médico do São Paulo não demonstra preocupação com seu atleta. "Ele vinha se queixando de dor, fizemos exames e não apareceu nada. Mesmo que fique fora do treinamento de amanhã, terá condições de jogo", afirmou.

