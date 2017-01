Rodrigo Caio celebra começo de ano com título e convocação

Rodrigo Caio vai fechar o primeiro mês de 2017 da melhor forma possível. O defensor do São Paulo conseguiu, na semana passada, acumular duas alegrias, um pela clube e outra pela seleção brasileira. Além de ser convocado pelo técnico Tite para o amistoso com a Colômbia, nesta quarta-feira, no Rio, o jogador conquistou sábado o título da Florida Cup pela equipe do Morumbi.

"Estou muito feliz com este início de ano, porque todo jogador tem objetivos na carreira. Títulos pelo clube e conquistas pessoais sempre são uma motivação extra, e é assim que pretendo aproveitar este momento para ajudar a equipe", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo. Rodrigo Caio tem 23 anos e no último ano se consolidou na seleção brasileira como presença constante nas convocações.

O defensor revelado nas categorias de base do São Paulo foi um dos principais jogadores nas duas partidas disputadas na Florida Cup. Ao bater nos pênaltis o River Plate e o Corinthians, o time do Morumbi conquistou a primeira taça sob o comando do novo técnico Rogério Ceni.

"O título da Florida Cup também foi importante para começar bem a temporada coletivamente, de uma maneira vencedora. É assim que queremos encarar 2017. Nossa meta é ter um ano vitorioso e cheio de conquistas", afirmou.

O são-paulino se apresenta à seleção brasileira e só retoma os trabalhos de pré-temporada com o São Paulo depois a participação no amistoso com o Colômbia. O time do Morumbi estreia no Campeonato Paulista no dia 5, na Arena Barueri, contra o Audax.

