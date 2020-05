Rodolfo Landim aprova protocolo e defende volta do Flamengo aos treinamentos

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Foto: Reprodução/FLATV

Pouco tempo depois de divulgar uma carta aberta aos torcedores para defender o encontro que teve com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na semana passada e criticar a intolerância política no Brasil, o mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a defender nesta segunda-feira o retorno dos jogadores rubro-negros aos treinamentos em meio à pandemia do novo coronavírus, apesar de ainda não ter autorização da prefeitura e governo estadual do Rio de Janeiro.

O dirigente explicou que o clube está seguindo à risca o protocolo médico elaborado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para "conceder a biossegurança necessária no departamento de futebol", conforme o próprio clube ressaltou ao informar que jogadores e comissão técnica testaram negativo para a covid-19, em teste semanal, realizado nesta segunda-feira.

"Pelo Flamengo estar treinando, seguindo um protocolo super correto, seria algo para vocês (imprensa) falarem assim: 'Olha que legal o que o Flamengo está fazendo, o exemplo do esporte poderia ser um padrão a ser seguido por outras atividades no país'", afirmou Landim em entrevista ao canal FOX Sports. "Por que não voltar o futebol? Só porque a curva da pandemia é ascendente? Mas está ascendente porque outras atividades não estão usando o nosso protocolo. Qual o protocolo das lojas de construção? O futebol tá dando exemplo".

O presidente do Flamengo explica as razões da volta dos jogadores aos treinamentos antes do prazo estipulado pelas autoridades. "Nós vamos ter uma volta horrorosa esse ano em termos de calendário e a gente precisa preparar os nossos jogadores para uma série de campeonatos que vamos disputar com espaço de tempo muito curto para poder jogar. Todas as informações que tínhamos dos nossos jogadores é que eles estavam loucos para voltar a praticar a profissão deles. A saúde não é só ausência da doença, ela fala por uma série de coisas", prosseguiu.

Landim ainda respondeu às críticas feitas por Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de futebol do Botafogo, por conta da volta aos treinos do Flamengo. "O Botafogo é uma instituição que tem uma história linda no futebol brasileiro, grandes momentos que o futebol brasileiro teve foram quando o Botafogo estava no auge, contribuiu muito. E, quando a gente vê a história e o período que essa pessoa (Montenegro) passou à frente do clube, e vamos vendo o comportamento esportivo, administrativo e financeiro que vem tendo, além do tamanho e da importância que o Botafogo hoje tem, é um indicador que, se eles (Botafogo) discordam, é uma indicação muito forte que estamos no caminho certo", completou.