Rockets supera Cavaliers com 'triple-double' de Harden

Coadjuvante na briga entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs na Conferência Oeste da NBA, o Houston Rockets conseguiu uma vitória de peso na rodada de domingo. Contando com uma grande atuação de James Harden, o time superou o Cleveland Cavaliers por 117 a 112, em casa.

Assim, no confronto com LeBron James, um dos seus "rivais" na briga pelo prêmio de MVP da NBA, Harden se deu melhor ao conseguir um "triple-double" de 38 pontos, 11 assistências e dez rebotes. Essa foi a 16ª vez nessa temporada que o astro conseguiu dois dígitos em três fundamentos. Além disso, ele chegou ao 31º jogo em que marcou ao menos 30 pontos.

O brasileiro Nenê Hilário teve participação importante no momento de definição da partida ao converter uma bandeja e deixar o Rockets em vantagem de 113 a 107 a 2min23 do fim. Logo depois, interceptou um passe de LeBron James e ainda viu Patrick Beverley converter um arremesso de três, fazendo 116 a 107.

A menos de um minuto do fim, Kyrie Irving acertou um arremesso de três e converteu dois tiros livres, diminuindo para quatro pontos a vantagem do Rockets. Mas aí Harden acertou um de dois tiros livres, definindo o placar de 117 a 112.

Nenê ficou em quadra por 21 minutos, com 12 pontos e seis rebotes pelo Rockets, o terceiro colocado da Conferência Oeste. LeBron marcou 30 pontos e Irving anotou 28 pelo Cavaliers, que sofreu a quarta derrota nos últimos cinco jogos, mas ainda assim permanece na liderança do Leste.

Em terceiro lugar na mesma conferência - também está atrás do Washington Wizards -, o Boston Celtics venceu o fácil o Chicago Bulls por 100 a 80, no último domingo. O triunfo foi tão tranquilo que Isaiah Thomas só jogou por 24 minutos, período em que anotou 22 pontos, sendo poupado no último quarto.

O Celtics abriu 13 a 0 no início do duelo, só permitindo que o Bulls anotasse seus primeiros pontos com quase seis minutos de jogo. Avery Bradley conseguiu 17 pontos, seguido de Marcus Smart e Al Horford, ambos com 12.

O Bulls sofreu a quinta derrota seguida e ocupa o décimo lugar no Leste. Robin Lopez e Denzel Valentine foram os principais anotadores do time com 13 pontos cada. Dwyane Wade só fez oito e Jimmy Butler marcou cinco. Já o brasileiro Cristiano Felício fechou o jogo com dez pontos e quatro rebotes nos 20 minutos em que ficou em quadra.

O Portland Trail Blazers superou, fora de casa, o Phoenix Suns por 110 a 101, fora de casa. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 18 minutos, com sete pontos e uma assistência pelo time do Arizona.

O Brooklyn Nets encerrou uma série de 16 jogos sem vitórias em casa ao superar o New York Knicks por 120 a 112. O Indiana Pacers contou com 28 pontos e dez rebotes de Paul George para bater o Miami Heat por 102 a 98. Já o Philadelphia 76ers superou, como visitante, o Los Angeles Lakers com 118 a 116 com 29 pontos do novato Dario Saric.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x Orlando Magic

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

