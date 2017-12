Rockets sofre quinta derrota seguida e Warriors perde em casa na NBA

O momento ruim do Houston Rockets parece longe de acabar. Na rodada de sexta-feira da NBA, o vice-líder da Conferência Oeste sofreu a quinta derrota consecutiva na temporada 2017/2018 ao ser facilmente batido pelo Washington Wizards por 121 a 103, fora de - Foto: NBA Live / Reprodução

O momento ruim do Houston Rockets parece longe de acabar. Na rodada de sexta-feira da NBA, o vice-líder da Conferência Oeste sofreu a quinta derrota consecutiva na temporada 2017/2018 ao ser facilmente batido pelo Washington Wizards por 121 a 103, fora de casa.

Otto Porter Jr. marcou 26 pontos e Bradley Beal e Kelly Oubre Jr. fizeram 21 cada para o Wizards, que chegou aos 20 triunfos em 36 jogos, na sexta posição na Conferência Leste. O time de Washington converteu 18 arremessos de três pontos, sendo sete com Porter.

A sequência de tropeços é a pior do Rockers desde que o time perdeu sete jogos consecutivos entre 9 e 19 de janeiro de 2013, sendo que o quinto revés foi alcançado uma noite após o time desperdiçar diferença de 26 pontos no duelo com o Boston Celtics.

Maior cestinha da NBA nesta temporada, James Harden teve a sua pior noite no campeonato ao anotar 20 pontos. Fora dos últimos três jogos, Chris Paul retornou após se recuperar de lesão na virilha e somou oito pontos e seis assistências nos 26 minutos em que atuou.

Se o segundo colocado do Oeste perdeu, o líder da Conferência não fez melhor. Atuando em casa, o Golden State Warriors acabou sendo batido pelo Charlotte Hornets por 111 a 100 em grande noite de Dwight Howard, que teve a sua maior produção ofensiva na temporada, com 29 pontos, e ainda obteve 12 rebotes e distribuiu sete assistências.

Esta foi apenas a terceira vitória do Hornets como visitante em 15 jogos no campeonato. Mas ela veio logo quando o time iniciou uma série de quatro partidas longe de casa e com grande atuação coletiva, tanto que seis jogadores anotaram ao menos dez pontos. A equipe está apenas em 12º lugar no Leste com 13 triunfos em 35 jogos.

Naquele que foi a última das 11 partidas do time sem Stephen Curry, agora recuperado de lesão, o Warriors sofreu apenas a segunda derrota nesse período de ausência do astro e também a segunda nos últimos 15 confrontos - no total, são 28 vitórias em 36 jogos. Kevin Durant liderou o time com 27 pontos, Klay Thompson marcou 24, sendo 13 no primeiro quarto e Draymond Green acumulou 16 assistências, 11 rebotes e oito pontos.

Apesar da excelente atuação de Russel Westbrook, o Oklahoma City Thunder viu a sua sequência de seis vitórias ser encerrada pelo Milwaukee Bucks, que o derrotou mesmo atuando como visitante por 97 a 95. O quinto colocado do Oeste não pôde contar com Paul George, com dores no joelho esquerdo.

Giannis Antetokounmpo marcou 23 pontos pelo Bucks, incluindo a cesta polêmica que definiu o triunfo da sua equipe, a 1s3 do fim, em que o grego arremessou após pisar fora da quadra, infração que não foi percebida pela arbitragem. O time de Milwaukee ocupa a quarta posição na Conferência Leste.

Vice-líder do Leste, o Toronto Raptors assegurou a 11ª vitória seguida como mandante e a 13ª em 14 jogos em casa neste campeonato ao bater o Atlanta Hawks por 111 a 98, na noite de sexta. DeMar DeRozan marcou 25 pontos e Jonas Valanciunas somou 13 pontos e 11 rebotes pelo Raptors, com 11 triunfos em 14 jogos no mês. Taurean Prince fez 30 pontos e obteve dez rebotes pelo Hawks.

Na sua volta às quadras após se recuperar de lesão no joelho, Blake Griffin somou 24 pontos e seis rebotes no triunfo do Los Angeles Clippers por 121 a 106 sobre o Los Angeles Lakers.

Também pela rodada de sexta da NBA, o Dallas Mavericks superou o New Orleans Pelicans por 128 a 120 com um "triple-double" de Dennis Smith Jr com 21 pontos, dez rebotes e dez assistências. O Chicago Bulls bateu o Indiana Pacers por 119 a 107 com 32 pontos do novato Lauri Markkanen.

Com Devin Booker fazendo 12 dos seus 26 pontos nos últimos cinco minutos, o Phoenix Suns venceu o Sacramento Kings por 111 a 101. Já o Brooklyn Nets contou com 21 pontos de Joe Harris para superar o Miami Heat por 111 a 87.

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Orlando Magic x Miami Heat

New Orleans Pelicans x New York Knicks

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers