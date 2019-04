Rockets batem Jazz e avançam nos playoffs; Clippers seguem vivos contra Warriors

O Houston Rockets não deu qualquer chance para o azar e definiu em casa, sem sustos, a sua classificação às semifinais de conferência nos playoffs da NBA. Na rodada de quarta-feira, o time do Texas recebeu o Utah Jazz, no ginásio Toyota Center, em Houston, e venceu o jogo 5 da série do Oeste por 100 a 93 para fechar o confronto em 4 a 1.

Mais uma vez, o grande destaque da partida foi o armador James Harden. O "Barba" foi o cestinha com 26 pontos e ainda contribuiu com seis assistências e quatro tocos. O pivô Clint Capela (16 pontos e 10 rebotes, além de três tocos), os armadores Chris Paul (15 pontos, oito rebotes e três roubadas de bola) e Eric Gordon (15 pontos) e o ala P.J Tucker (nove pontos, oito rebotes e quatro tocos) também brilharam pelos Rockets.

No Jazz, os destaques foram os alas Royce ONeale (18 pontos), Jae Crowder (15 pontos e 10 rebotes) e Joe Ingles (11 pontos, nove assistências e três roubadas de bola), os armadores Ricky Rubio (17 pontos e 11 assistências) e Donovan Mitchell (12 pontos e seis rebotes), além do pivô Rudy Gobert (nove pontos e 10 rebotes).

Na próxima fase dos playoffs, os Rockets terão de esperar para conhecerem o próximo adversário. Isso porque o Golden State Warriors, atual bicampeão, desperdiçou a chance que tinha em casa de fechar a série contra o Los Angeles Clippers. O time do sul da Califórnia mostrou força e ousadia e venceu o jogo 5 por 129 a 121, mesmo em Oakland, e diminuiu a desvantagem no confronto para 3 a 2.

O grande destaque nos Clippers fica para a atuação de Lou Williams. Foram 33 pontos e 10 assistências para o ala/armador. Junto com ele, Danilo Gallinari, com 26 pontos e sete rebotes, e Patrick Beverley, 17 pontos e 14 rebotes, foram os outros nomes que brilharam em quadra para os visitantes.

No lado dos Warriors, o ala Kevin Durant teve a sua melhor pontuação em playoffs na carreira - foram 45 pontos e mais seis rebotes. O armador Stephen Curry, com 24 pontos, e o ala Klay Thompson, com 22, também se destacaram.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, em Los Angeles, pelo jogo 6 da série. Enquanto os Warriors vão buscar a quarta vitória, os Clippers tentarão surpreender a todos mais uma vez e levar a decisão para o sétimo e decisivo duelo, que está marcado para domingo, em Oakland.

Nesta quinta-feira, somente um jogo pelos playoffs está marcado. Também na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs receberá o Denver Nuggets, no Texas, e buscará a vitória para empatar a série em 3 a 3 e levar a decisão da vaga para a sétima partida, no Colorado, no sábado.