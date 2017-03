Robson Conceição nocauteia americano e vence a terceira no boxe profissional

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado, Robson Conceição segue conquistando vitórias, agora no boxe profissional. Na noite desta sexta-feira, ele não teve muita dificuldade para superar o norte-americano Aaron Hollis, em Nova York, por nocaute técnico no segundo round.

A luta de Robson Conceição foi realizada no Madison Square Garden, sendo válida pelo peso super-pena (até 69kg). O brasileiro dominou as ações desde o início, derrubando o adversário já no primeiro round. E logo no primeiro minuto do segundo, o campeão olímpico aplicou uma sequência de golpes para desnortear Hollis, forçando o árbitro a encerrar a luta, aplicando o nocaute técnico.

Hollis foi definido como adversário de Robson Conceição de última hora, após Rafael Busuoie se machucar. E o americano soma mais derrotas - cinco - do que vitórias - três - no seu cartel. Já o brasileiro agora acumula três triunfos em três lutas como profissional, sendo que duas delas foram por nocaute.

