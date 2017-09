Robinho admite momento ruim no Atlético-MG, mas espera se recuperar contra o Avaí

Robinho vem de seguidas atuações fracas e perdeu o posto de titular no Atlético Mineiro. O momento difícil foi reconhecido até pelo próprio atacante nesta quinta-feira, em entrevista coletiva realizada após o treinador Rogério Micale comandar um trabalho técnico e tático na Cidade do Galo.

Ainda assim, Robinho garantiu que está confiante e que espera retomar o bom futebol já neste domingo, quando o Atlético Mineiro enfrenta o Avaí às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Já passei por diversas fases na minha carreira, que me fizeram amadurecer bastante. Nunca vou perder a confiança e a alegria de jogar futebol. Espero que, já nesse final de semana, eu possa voltar a jogar bem, retomar a confiança e dar alegria para o torcedor do Galo, que tanto nos apoia", comentou.

Embora confiante em retomar o bom futebol, Robinho elogiou o adversário e previu um duelo complicado. "Vamos jogar fora de casa contra um time que vem fazendo uma boa campanha no segundo turno, a gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo contra o Avaí, mas nosso time está preparado para voltar de lá com os três pontos."

O atacante lembrou também o duelo do último sábado, quando o Atlético-MG empatou com o Palmeiras em Belo Horizonte, por 1 a 1, mesmo depois de o adversário ter dois jogadores expulsos. "A gente quer continuar bem. Empatamos com o Palmeiras, não é um mau resultado, mas, porque a gente estava com dois jogadores a mais, saímos com um sentimento de tristeza."

O Atlético Mineiro está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, apenas dois na frente do Avaí, que não perde há cinco partidas.

