Robert Scheidt vence 1ª regata do dia nas Bahamas e lidera SSL Finals 2018

O brasileiro Robert Scheidt começou as disputas da Star Sailors League Finals 2018, que está sendo realizada na sede no Nassau Yacht Club, nas Bahamas. Nesta quarta-feira, o bicampeão olímpico e seu proeiro Henry Boening, o Maguila, venceram a primeira regata da programação de ponta a ponta. Na sequência, fizeram um 17.º, 3.º e 2.º lugares.

Com o descarte do pior resultado do dia, a dupla brasileira tem seis pontos perdidos, seguida dos norte-americanos Mark Mendelblatt e Brian Fatih, com oito, e Diego Negri (Itália) e Frithjof Kleen (Alemanha), com 13.

O evento reúne em Nassau, nas Bahamas, as 25 melhores duplas do mundo da classe Star e prossegue nesta quinta-feira com mais quatro regatas. Os organizadores esperam que não se repita o dia sem ventos da última terça, que obrigou o cancelamento das provas, nem a tempestade que se formou no final da quarta regata, que, com fortes rajadas, chegou a quebrar o mastro de um barco.

Se conseguir alcançar o título em 2018, Scheidt se tornará bicampeão da SSL Finals. Ele venceu logo na estreia da competição, em 2013, com Bruno Prada. No ano seguinte, com o mesmo proeiro, ficou em quinto lugar. Em 2016, subiu ao pódio em terceiro lugar, ao lado de Maguila. No ano passado, faturou a medalha de prata, novamente com Henry Boening, em uma disputa emocionante na última regata.

Uma das razões para Scheidt alimentar boas expectativas para as finais da Star Sailors League está nos bons resultados recentes. Há menos de um mês, conquistou o Sul-Americano de Star, no Rio de Janeiro, ao lado de Arthur Lopes. Ele também voltou a competir na classe Laser e ficou em segundo lugar na Copa Brasil, em Florianópolis, também em novembro.

A Star Sailors League Finals terá regatas diárias até este sábado. As dez primeiras colocadas permanecem no campeonato para disputar três regatas no dia decisivo: quartas de final, semifinal e final. O líder da fase de classificação vai direto à final. O segundo colocado passa para a semifinal. A cada regata da fase decisiva, três barcos são eliminados.