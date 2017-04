Roberson volta a treinar e deve reforçar Inter na decisão do Gaúcho

Em busca do heptacampeonato gaúcho, o Internacional ganhou um importante reforço para o primeiro jogo da final estadual, domingo, contra o Novo Hamburgo, às 16 horas, no Beira-Rio. Trata-se do atacante Roberson, recuperado de contusão.

Roberson sentiu um desconforto muscular na semana passada e não participou no último domingo da vitória sobre o Caxias, nos pênaltis, que colocou o Inter na final. O atacante é o principal candidato para ficar com a vaga de Brenner - expulso na semifinal - após ter treinado nesta sexta.

Já os zagueiros Léo Ortiz, que havia feito um trabalho à parte na quinta, e Victor Cuesta, gripado, também participaram normalmente do treino desta sexta-feira e devem ser titulares. Paulão, recuperado de contusão, é outro que pode ficar com uma vaga na equipe. As chances, porém, são remotas.

Outro jogador a evoluir de lesão foi o goleiro Marcelo Lomba, após sentir um problema muscular ainda no início do jogo contra o Caxias. A expectativa, contudo, é de que ele fique no banco e Keiller, herói da classificação na semifinal, comece como titular.

No treino desta sexta, o técnico Antônio Carlos Zago comandou um trabalho de posicionamento e movimentação, além de treinar cruzamentos e finalizações. A última atividade antes da final será realizada neste sábado.

Veja Também

Comentários