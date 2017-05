River Plate empata com Emelec e perde os 100%, mas se classifica na Libertadores

O River Plate garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores na noite desta quarta-feira. A equipe recebeu o Emelec em Buenos Aires, empatou por 1 a 1 e perdeu os 100% de aproveitamento no torneio continental, mas fez o suficiente para confirmar a classificação para a próxima fase.

A campanha do River nesta Libertadores é quase perfeita. No Grupo 3, que viveu nesta quarta-feira somente sua quarta rodada, a equipe soma 10 pontos, com três vitórias e um empate. Se vencer o Melgar no próximo dia 18, no Peru, os argentinos garantirão também a liderança da chave, com uma rodada de antecedência.

O Emelec, por outro lado, manteve-se vivo na briga pela outra vaga. A equipe chegou a quatro pontos, na terceira colocação da chave, e vai passar à vice-liderança se derrotar o Independiente Medellín, que tem seis pontos, na próxima terça-feira, fora de casa.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Emelec chegou ao gol em um lance confuso. Angulo bateu para o gol, a zaga tentou afastar, mas deixou limpa para Preciado marcar. O empate do River Plate saiu aos 22 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Rodrigo Mora. Nos acréscimos, Driussi quase virou, mas parou no travessão.

Com o resultado, o River se tornou o quarto clube da Libertadores já garantido na próxima fase. A equipe se igualou ao Barcelona, do Equador, o Godoy Cruz, da Argentina, e o Atlético-MG - estes dois últimos estão na mesma chave, a 6.

