River faz mistério com treino fechado a 2 dias de enfrentar o Al Ain pelo Mundial

No estádio Tahnoun Bin Mohammed, neste domingo, nos Emirados Árabes, o River Plate fez mistério e realizou treino fechado em sua preparação para o jogo contra o anfitrião Al Ain, na terça-feira, às 14h30 (de Brasília), na casa do rival, pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa.

No sábado, o técnico Marcelo Gallardo também realizou treino fechado, mas autorizou os jornalistas a acompanharem a segunda metade da atividade, com a condição de não registrarem nenhuma imagem, mesmo com celulares.

Também no sábado, o River Plate pôde conhecer de perto o seu adversário nas semifinais. O time treinou pela manhã (no horário local) e depois foi ao estádio local acompanhar a vitória do anfitrião Al Ain sobre o Espérance, da Tunísia, por 3 a 0, pelas quartas de final do Mundial. Essa será a segunda participação do River no Mundial de Clubes da Fifa, após a edição de 2015, quando chegou à final e foi derrotado pelo Barcelona.

Nesta segunda-feira, véspera da partida, o River fará o reconhecimento do Hazza Bin Zayed Stadium, palco do duelo de terça, quando espera se classificar para uma provável decisão contra o Real Madrid. O time espanhol também estreará na competição nas semifinais, contra o Kashima Antlers, do Japão, na quarta-feira, quando defenderá o seu favoritismo diante do atual campeão asiático.