Rival desiste, Bia Haddad Maia avança e vai enfrentar Venus Williams em Miami

No jogo mais importante de sua carreira até aqui, Bia Haddad Maia saiu vencedora de quadra de forma inesperada nesta terça-feira. Não por ter superado a sua adversária, mas sim porque a sua oponente desistiu do confronto já durante o primeiro set e permitiu que a brasileira avançasse à segunda rodada do Torneio de Miami com facilidade.

Desta forma, Bia comemorou o seu primeiro triunfo em um torneio de nível Premier do circuito profissional. Ela vencia a parcial inicial por 3/2 quando a ucraniana Lesia Tsurenko abandonou o duelo por motivo de lesão, após apenas 27 minutos de disputa.

Assim, a brasileira foi à próxima fase da competição e terá o privilégio de poder enfrentar agora a norte-americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo e atual 12ª colocada da WTA, que abre campanha já na segunda rodada em Miami.

Hoje na 166ª posição do ranking feminino mundial, Bia acumulava até então apenas quatro vitórias em torneios do circuito da WTA, sendo uma em Florianópolis, em 2013, duas no Rio de Janeiro e uma em Bogotá, estas últimas em 2015. Essas competições, porém, são de nível inferior ao de Miami, que abriga um dos principais torneios do calendário.

Esta terça-feira marcou o primeiro dia de disputas da chave feminina de simples em Miami. E um deles definiu a primeira adversária da alemã Angelique Kerber, atual líder do ranking mundial. Trata-se da chinesa Ying-Ying Duan, que estreou superando a também alemã Laura Siegmund por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

A romena Simona Halep, quinta colocada da WTA e terceira cabeça de chave em Miami, irá abrir campanha diante da japonesa Naomi Osaka, que arrasou a eslovaca Kristina Kucova por 6/2 e 6/3 em um dos confrontos desta terça.

Já a russa Svetlana Kuznetsova, que foi vice-campeã do Torneio de Indian Wells na semana passada e ocupa o sétimo lugar no ranking, estreará em Miami contra a luxemburguesa Mandy Minella, que na primeira rodada eliminou a checa Kristyna Pliskova por 2 sets a 1, com 7/6 (7/4), 5/7 e 7/5.

