Rivais desistem e Melo vai à final de duplas do Masters de Madri

Marcelo Melo não precisou suar para avançar à final do Masters 1000 de Madri, neste sábado. O brasileiro e seu companheiro, o polonês Lukasz Kubot passaram direto à decisão da chave de duplas porque seus rivais desistiram antes mesmo do início da partida. Formando parceria com norte-americano Jack Sock, o australiano Nick Kyrgios alegou dores no quadril.

Com o abandono, Melo e Kubot ganharam um dia de descanso antes da final, marcada para este domingo. Eles vão enfrentar na decisão os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, que formam a dupla cabeça de chave número seis do torneio. A dupla de Melo é a cabeça quatro.

Mahut e Roger-Vasselin foram os responsáveis pela eliminação de Bruno Soares e Jamie Murray na fase de quartas de final. Na semifinal, neste sábado, eles derrotaram os espanhóis Feliciano López e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Melo e Kubot vão disputar a terceira final da temporada neste domingo. Eles já têm um título e um vice-campeonato no ano, ambos em torneios de nível Masters 1000. Foram batidos na final de Indian Wells, mas levaram a melhor na decisão de Miami, competindo em piso rápido nas duas competições.

Veja Também

Comentários