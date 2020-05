Ritmos e Musculação são videoaulas da semana para população manter treino em casa

Além das videoaulas os professores orientam os treinos em casa por meio de lives também e essa alternativa teve grande adesão dos participantes - Foto: Reprodução/Internet

Nesta semana professores da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) gravam videoaulas de Ritmos e Musculação para quem está em casa manter o treino em dia. Todos os exercícios podem ser acompanhados no site Exercício Saudável, construído em parceria com AGETEC, e que já conta com mais de 60 vídeos com orientações de atividade física e recreativa para crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

As aulas que entram no site são gravadas na Funesp e uma das professoras de Ritmos, Francianne Perez Moreira, que antes realizava mais de 1.8 mil atendimentos por mês nas oficinas no Bairro no Rouxinóis e Praça do Peixe agora encaminha as aulas on-line para os participantes, que relatam melhora na saúde e perda de peso o que reflete na disposição do dia a dia.

Além das videoaulas os professores orientam os treinos em casa por meio de lives também e essa alternativa teve grande adesão dos participantes. As lives são feitas pelos agentes sociais de esporte e lazer da Funesp, dando uma sequência nas atividades que eram realizadas nas oficinas fixas e agora seguem no mesmo dia e horários que aconteciam nos Parques, mas agora os participantes fazem em casa, garantindo a saúde do corpo e da mente, alcançando também os objetivos de bem estar.

O agente de esporte Carlos Augusto da Silva das oficinas de musculação no Parque Jacques da Luz atende em sua maioria adultos e adaptou os treinos com pesos que as pessoas possam ter em casa, como vasilhas de amaciante, garrafas pets, vassoura, entre outros utensílios que tenham peso para melhorar o desenvolvimento do exercício aliando aos resultados desejados. A academia de Musculação do parque Jacques da Luz foi a segunda implantada pela administração municipal em Campo Grande, sendo a primeira no Parque Ayrton Senna. Carlos somava, antes da pandemia, mais de 1600 atendimentos.

Sobre as modalidades

Ritmos é uma modalidade de dança com vários ritmos musicais onde as pessoas buscam um condicionamento físico e uma qualidade de vida, com o bem estar que a mistura de música e dança proporciona. Já a musculação é uma modalidade de treinamento físico realizado contra resistência de pesos externos, chamada também de treino resistido, que tem como objetivo o aumento hipertrofia muscular, ganho de força e potência.

O Movimenta CG em Casa é mais uma das ações da Prefeitura de Campo Grande implementada para atender a população com serviços de esporte, lazer, recreação e saúde preventiva. As videoaulas são postadas no site todas as segundas, quartas e sextas, e os desafios são lançados todas as terças e quintas. A plataforma é gratuita e disponível a todo conjunto da população.