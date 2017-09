Rio Negro recebe a terceira etapa do Campeonato Estadual de Motocross

A terceira etapa do Campeonato Estadual de Motocross Nacional – MXN 2017, será disputada no próximo final de semana (23 e 24) na cidade de Rio Negro, distante 140 km de Campo Grande.

O MXN é uma competição inclusiva, pois privilegia as motos de fabricação nacional e abre perspectivas para o surgimento de novos pilotos para o MotoCross que é a principal categoria do motociclismo.

“O MXN é uma oportunidade para os amantes do motocross se incluírem no motociclismo e participarem de uma prova oficial com motos nacionais mais baratas, ao invés das motos importadas que são bem mais caras. Assim o esporte se torna mais popular e de fácil acesso aos competidores”, disse Edgar Gonçalves, diretor do Enduro Moto Clube, organizador da competição.

A próxima etapa que será realizada nos dias 23 e 24 de setembro na cidade de Rio Negro faz parte do calendário oficial da Femems (Federação de Motociclistas de Mato Grosso do Sul) e a expectativa é reunir vários pilotos de diversas cidades do Estado.

Programação

Ao todo serão 9 categorias principais que estarão competindo (Força Livre, Força Livre Nacional, Sênior 35 Nacional, Sênior 35 Importada, 230, Cadete, Batom, Mirim e Mini Moto). No sábado 23, os treinos livres serão iniciados às 15 horas, e no domingo 24 a pista será aberta às 9 horas para os treinos com a largada oficial da primeira bateria a partir de 12h30.

A etapa do MXN de Rio Negro tem a realização do Enduro Moto Clube (Edgar e Ricardinho), conta com a supervisão da Federação de Motociclistas de Mato Grosso do Sul (FEMEMS) e apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Rio Negro. A divulgação é do portal MS Off-Road.

Até o momento seguem liderando o campeonato:

CATEGORIA FORÇA LIVRE

1º – Roberto Pangaré / Campo Grande / RC Motos / 40 pontos

2º – Paulo Zanin / Aquidauana / S.M.Nakagami/Rede Drogão da 7/B5 Pneus / 36 pontos

3º – Junior Feitosa / Maracaju / Maraca motos/Berlin pré moldados / 34 pontos

CATEGORIA NACIONAL LIVRE

1º – Fernando Matos / Navirai / Nando Peças / 50 pontos

2º – Rodrigo Barreto / Campo Grande / J3 Racing-Mc Moto-Garage Motos / 42 pontos

3º – Lucas Cunha / Nioaque / 4B Racing / 25 pontos

CATEGORIA SÊNIOR IMPORTADA

1º – Roberto Pangaré / Campo Grande / RC Motos / 42 pontos

2° – Diego Pick / Nova Alvorada do Sul / 41 pontos

3º – Junior Feitosa / Maracaju / Maraca Motos-Berlim pré Moldados / 38 pontos

CATEGORIA SÊNIOR NACIONAL

1° – Diego Pick / Nova Alvorada / 50 pontos

2º – Rodrigo Barreto / Campo Grande / MC Moto-J3 Racing / 44 pontos

3º – Marcos Ferreira / Nova Alvorada do Sul / Ferreira Motos / 40 pontos

CATEGORIA 230

1º – Fernando Matos / Navirai / Nando Peças / 47 pontos

2º – Diego Pick / Nova Alvora do Sul / 45 pontos

3º – Rodrigo Barreto / Campo Grande / Mc Motos-J3 Racing / 42 pontos

CATEGORIA CADETE

1º – Marcos Ferreira / Nova Alvorada do Sul / Ferreira Motos / 41 pontos

2º – Leonardo Pereira / Campo Grande / J3 Racing-Dr. Vitor-Ms Entulhos / 36 pontos

3º – Carlos Pereira / Campo Grande / 34 pontos

CATEGORIA BATOM

1º – Maria Eduarda Barbier / Aquidauana / Estancia Maria maria-Belo Corpo centro de Beleza / 45 pontos

2º – Suelen Vargas / Jardim / Jô Pintor / 40 pontos

3º – Mariana Barbosa / Dourados / 25 pontos

CATEGORIA MINI MOTO

1º – João Felipe Faria / Aquidauana / Mercado Avenida / 47 pontos

2º – Thiago Nacimento / Jardin / Jô Pintor / 40 pontos

3º – Fabio Brito / Rio Verde / Master Moto-Jacaré Moto / 25 pontos

CATEGORIA MIRIM

1º – Diego Pick Filho / Nova Alvorada do Sul / Rest.O Laçador-Veda Filtros-Chassi Lazer / 47 pontos

2º – João Vitor Ferreira / Nova Alvorada do Sul / Ferreira Motos / 40 pontos

3º – Murilo Ravel / Sidrolândia / 38 pontos

