Rio Brilhante sediou mais uma etapa do campeonato estadual de Mountain Bike

Foi realizado neste domingo (24), mais uma etapa do campeonato estadual de Mountain Bike no munícipio de Rio Brilhante. A prova contou com a presença de mais de 320 atletas do estado de Mato Grosso do Sul.

A equipe de Coxim continua obtendo bons resultados nas competições em que participa e chama atenção pelo número de pódios que conquista em cada etapa do campeonato. Neste final de semana os atletas Vander da Silva Souza (Pinóquio) chegou em 1º na categoria Open Masculina, Rosiane de Moraes 1º Open Feminina, Fernanda Dourado 2º Elite Feminina, Elismar Ferreira 4º Elite Masculina e Eduardo Bampi 3º na Turismo.

Conforme o presidente da equipe Elismar Ferreira em todas as etapas os resultados são surpreendentes e nos anima a praticar e incentivar novos adeptos ao esporte. “Somos uma equipe pequena e conseguimos um aproveitamento superior ao de grandes equipes que chegam a ter centenas de atletas filhados. O nosso objetivo é resultado, união e respeito” finalizou Elismar.

A Strong Bike Coxim possui 14 atletas federados e uma média surpreendente de pódios conquistados nas etapas de Mountain Bike e esses resultados qualificam a equipe com melhor aproveitamento do campeonato estadual.

