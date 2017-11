Richard sofre lesão muscular e não deve mais jogar pelo Fluminense neste ano

Os jogadores do Fluminense se reapresentaram nesta segunda-feira no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois da vitória de virada por 2 a 1 no clássico contra o Botafogo. Uma baixa importante foi sentida por todos. O volante Richard sofreu um estiramento na panturrilha da esquerda no clássico e vai desfalcar o time nas próximas partidas, correndo o sério risco de não entrar mais em campo nesta temporada.

Aos 23 anos, Richard chegou ao Fluminense - vindo do modesto Atibaia, do interior paulista - em agosto sem muita badalação. Ganhou uma chance no time titular, foi aprovado pelo técnico Abel Braga e não saiu mais. Sem ele, o comandante tricolor tem três opções para a partida contra o Coritiba, nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e para os jogos restantes do Brasileirão: Wendel, Marlon Freitas ou Orejuela.

Nesta segunda-feira, os atletas que iniciaram a partida contra o Botafogo fizeram apenas um trabalho físico, enquanto que os demais participaram de um disputado treinamento de oito contra oito em campo reduzido. O ambiente está mais leve depois da vitória no clássico, pois o Fluminense chegou a 42 pontos no Brasileirão e está a cinco do G-7 - atual grupo de classificação à Libertadores -, além de sete acima da zona de rebaixamento.

O zagueiro Renato Chaves lembrou da importância de somar pontos para se afastar de vez da parte de baixo da tabela de classificação. "A gente tem um time bom, que sabe ler o jogo. Infelizmente, tivemos muitas lesões durante o ano, o que afetou nosso desempenho e como consequência, tivemos algumas derrotas, mas estamos sempre dando o melhor. Não temos time para brigar lá embaixo", disse.