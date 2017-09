Ricciardo lidera primeiro treino livre do GP de Cingapura

Apontada como terceira força na temporada 2017 da Fórmula 1, atrás de Mercedes e Ferrari, a Red Bull deu uma demonstração de força no primeiro treino livre para o GP de Cingapura, a 14ª das 20 etapas do campeonato. Nesta sexta-feira, o australiano Daniel Ricciardo foi o mais rápido na sessão inicial no circuito de Marina Bay.

Ricciardo quebrou o seu próprio recorde da pista ao cravar o tempo de 1min42s489, sendo quase cinco segundos mais rápido do que a marca que registrou no ano passado, embora as modificações no regulamento técnico da Fórmula 1 tenham deixado os carros mais velozes e esse resultado não chegue a surpreender.

O australiano poderia ter sido ainda mais rápido em melhores condições. Após fortes chuvas no período da manhã (no horário local), a pista ainda estava um pouco úmida quando o primeiro treino livre começou no circuito de Marina Bay.

Após perder a liderança do campeonato para Lewis Hamilton na última prova, o GP da Itália, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, fechou o primeiro treino livre em Cingapura na segunda posição, com a marca de 1min42s598. O alemão, aliás, é o maior vencedor da prova, com quatro triunfos, de 2011 a 2013 e em 2015.

Companheiro de Ricciardo na Red Bull, o holandês Max Verstappen foi o terceiro mais rápido, com 1min42s610. Só aí, então, apareceu um piloto da Mercedes. O britânico Hamilton foi o melhor deles, mas apenas na quarta posição, com 1min42s904, sendo o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min43 no primeiro treino livre para o GP de Cingapura.

O mexicano Sergio Pérez teve bom rendimento pela Force India, fechando a sessão inicial em quinto lugar. Assim, ele ficou à frente dos segundos pilotos de Mercedes e Ferrari, que tiveram desempenho discreto, com o finlandês Valtteri Bottas na sexta posição e o seu compatriota Kimi Raikkonen em sétimo.

O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, terminou a atividade em oitavo lugar, com a relação dos dez primeiros colocados da sessão inicial do fim de semana do GP de Cingapura sendo completada, em ordem, pelo alemão Nico Hulkenberg, da Renault, e pelo russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso. Já o brasileiro Felipe Massa foi o 14º colocado com a sua Williams ao registrar o tempo de 1min45s084, sendo 2s595 mais lento do que Ricciardo.

O GP de Cingapura é disputado em um circuito de características semelhantes aos de Mônaco e Cingapura com frenagens fortes e dificuldade para ultrapassagens, sendo mais adequado aos carros de Ferrari e Red Bull do que ao da Mercedes.

As duas corridas anteriores, na Bélgica e na Itália, foram mais adequadas para a Mercedes, o que foi aproveitado por Hamilton, que venceu ambas as provas e assumiu a liderança do campeonato com vantagem de três pontos para Vettel.

As atividades do fim de semana do GP de Cingapura prosseguem às 9h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira, com a realização do segundo treino livre. A largada da corrida está agendada para as 9 horas do próximo domingo. E o resultado da atividade inicial mostrou que a disputa deve ser bem equilibrada entre os três principais carros do grid da Fórmula 1.

Veja Também

Comentários