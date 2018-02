Ricciardo desbanca favoritos e lidera primeiro dia de testes da F-1 em 2018

Na sessão da tarde, a queda brusca de temperatura e a chuva que caiu na cidade espanhola impediram que a maior parte dos pilotos melhorassem seus tempos, o que fez com que o australiano garantisse a primeira colocação - Reprodução

Nem Mercedes, nem Ferrari. Quem terminou o primeiro dia de testes da Fórmula 1 na frente em 2018 foi a Red Bull. O australiano Daniel Ricciardo aproveitou as condições climáticas em Barcelona para marcar o melhor tempo desta segunda-feira no Circuito da Catalunha, despachando as principais favoritas ao título.

Pela manhã, Ricciardo cravou a marca de 1min20s179. Na sessão da tarde, a queda brusca de temperatura e a chuva que caiu na cidade espanhola impediram que a maior parte dos pilotos melhorassem seus tempos, o que fez com que o australiano garantisse a primeira colocação.

Não bastasse ter encerrado na primeira colocação, Ricciardo viu sua Red Bull responder da melhor maneira possível às condições climáticas e terminou como piloto que mais rodou na pista nesta segunda. O australiano deu 105 voltas no Circuito da Catalunha, muito à frente de Brendon Hartley, segundo que mais voltas completou, com 93.

O tempo de Ricciardo também ficou longe de ser batido. A segunda colocação do dia ficou com o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que teve 1min20s349 como melhor marca. Completando os três primeiros colocados apareceu outro finlandês, Kimi Raikkonen, que anotou 1min20s506 com sua Ferrari.

Quem também teve motivos para comemorar foi a Renault. A equipe já se mostrou confiante em uma evolução do ano passado para esse e traduziu este otimismo na pista, ao colocar seus dois pilotos entre os seis primeiros. Nico Hulkenberg, que rodou pela manhã, foi o quarto, com 1min20s547, enquanto Carlos Sainz, que pilotou à tarde, foi o sexto, com 1min22s168.

Entre os dois pilotos da Renault, Fernando Alonso celebrou o quinto lugar com sua McLaren, ao terminar a melhor volta em 1min21s339. Somente na sétima colocação apareceu o atual campeão mundial Lewis Hamilton. Prejudicado por pilotar somente à tarde, com as piores condições da pista, o inglês terminou com 1min22s327.

Os testes da Fórmula 1 continuam até quinta-feira em Barcelona. A primeira prova do calendário de 2018 da categoria está prevista para o dia 25 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.