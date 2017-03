Ricardo Oliveira e Vanderlei treinam entre os titulares e Zeca desfalca o Santos

O Santos terá dois reforços de peso para o duelo com o Santo André, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro Vanderlei e o atacante Ricardo Oliveira trabalharam entre os titulares na atividade desta sexta-feira no CT Rei Pelé e estão prontos para reforçarem o time.

O goleiro retorna após cirurgia na mão esquerda que exigiu um mês de recuperação e ganha a vaga de Vladimir, que volta para o banco de reservas. Depois de ter sido poupado na vitória sobre o São Bento, o camisa 9 também deve voltar à equipe.

Em compensação, o lateral Zeca não foi relacionado para a partida por causa de desgaste muscular em exame e ficou na academia para realizar trabalhos físicos. Jean Mota será o seu substituto neste sábado.

Depois de permanecer fora da zona de classificação do Grupo D em boa parte do Campeonato Paulista, o Santos pode garantir a vaga na próxima fase neste fim de semana, diante do Santo André. Para isso, precisa vencer o jogo no Estádio Bruno José Daniel e torcer por derrota da Ponte Preta contra o São Bento, em Sorocaba, ou para que o Mirassol não vença o Novorizontino, também fora de casa.

A vitória sobre o São Bento na última rodada, que levou o time à liderança da chave, mudou o foco do grupo. Para os atletas, o clube deixou de ser o único grande fora da próxima fase para sonhar com melhores posições na classificação geral e a possibilidade de decidir os jogos em casa nas fases finais. O Santos tem 16 pontos e está em terceiro lugar na classificação geral, atrás apenas de Palmeiras (24) e Corinthians (20). A equipe tem a mesma pontuação que São Paulo e Ponte Preta, mas leva vantagem no número de vitórias sobre ambos (5 a 4).

"Futebol é isso aí. É muito rápido. A gente fala para os mais novos, os que sofrem críticas, que eles precisam de 90 minutos para serem ídolo de volta. A gente sabe que uma boa vitória pode nos classificar, pode fazer com que a gente encoste no Corinthians para ainda ser o segundo lugar do geral e diminuir a distância para o Palmeiras. Termos segundo jogo na Vila é o nosso grande objetivo do momento", afirmou o lateral-direito Victor Ferraz.

