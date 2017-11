Ricardo Oliveira dá a receita para o título: 'Vencer os sete jogos que faltam'

O atacante Ricardo Oliveira deu nesta quinta-feira a receita para o Santos terminar o Campeonato Brasileiro com o título: vencer os sete jogos que faltam. A tarefa começa com o duelo contra o Atlético Mineiro neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32.ª rodada.

"Não é questão de ser um sonho. É questão de possibilidade. Tem ainda sete jogos em disputa e se a gente vencer esses sete jogos provavelmente conseguiremos o título. A gente sabe que não tem mais margem de erro. Tudo o que aconteceu de negativo fica para trás e a partir daqui temos que arriscar para o título da competição", comentou.

O Santos é o atual terceiro colocado na tabela de classificação com 53 pontos, a seis de distância do líder Corinthians e a um do Palmeiras, que está na segunda colocação. Neste domingo, os dois primeiros colocados se enfrentam no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Ricardo Oliveira reconheceu que o Santos vacilou ao longo da competição e desperdiçou pontos que agora estão fazendo falta. Apesar de não especificar quais foram esses jogos, ele deu razão para os torcedores, que chegaram a protestar contra o fraco futebol da equipe durante algumas rodadas.

Uma das fracas apresentações aconteceu na última rodada, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no clássico disputado no estádio do Pacaembu, no capital paulista. O tropeço custou o cargo do técnico Levir Culpi. Neste sábado, o Santos contará com a presença de Elano no comando interino do time.

"Ele tem uma ideia de futebol audaciosa, integrando jogadores que estavam no elenco, demonstrando que todos têm condições de vestir a camisa. Os trabalhos que fizemos com ele foram legais. Tem abertura, liberdade, ele deixa a gente à vontade", elogiou Ricardo Oliveira.

Depois de enfrentar o Atlético Mineiro, o Santos terá mais um jogo em casa contra o Vasco. Na sequência, o time alvinegro visitará a Chapecoense e o Bahia. Nas três rodadas finais, vai encarar Grêmio (casa), Flamengo (fora) e Avaí (casa).