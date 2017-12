Ricardo Maurício faz a pole e Serra larga na frente de Camilo na Stock Car

Líder da temporada da Stock Car, o piloto Daniel Serra deu mais um passo em direção ao título do campeonato, neste sábado, ao superar o rival Thiago Camilo no treino classificatório da última etapa do ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Serra vai largar em 2º, enquanto Camilo sairá apenas do 8º posto.

A pole position ficou com Ricardo Maurício, ao marcar o tempo de 1min42s343 no traçado paulistano, sob calor e com pista seca. Apesar disso, o piloto deve ser coadjuvante na corrida deste domingo, que vai decidir a temporada 2017 da categoria, a partir das 10 horas.

As atenções estarão todas voltadas para Serra e Camilo. E o primeiro sairá em vantagem na prova. Além de ter 15 pontos de frente no campeonato (325 a 310 pontos), sem depender do resultado do rival para ser campeão, Serra largará na segunda posição, atrás somente de Ricardo Maurício. Ele anotou o tempo de 1min42s349, contra 1min42s792 que deu o oitavo lugar a Camilo.

Serra, que esteve perto de obter a pole neste sábado, vinha exibindo forte ritmo desde a manhã. No último treino livre da etapa, ele marcou o melhor tempo. Camilo, por sua vez, foi apenas o 12º colocado, após sofrer com problemas no seu motor nas sessões de sexta-feira.

Será, portanto, com favoritismo de Serra que a corrida será decidida neste domingo. Independente de quem leve a melhor, a Stock Car terá um campeão inédito. Curiosamente, os dois pilotos tem a mesma idade, 33 anos, e são filhos de ex-pilotos da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Além de Ricardo Maurício, outros candidatos a coadjuvantes neste domingo são Marcos Gomes, que vai largar em terceiro, César Ramos, Max Wilson, Rubens Barrichello e Diego Nunes, todos em posições na largada entre os dois rivais que brigam pelo título. O Top 10 do grid tem ainda Augusto Farfus e Felipe Lapenna.