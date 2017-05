Ricardo Goulart garante time de Felipão nas oitavas da Liga dos Campeões da Ásia

Com dois gols do brasileiro Ricardo Goulart, o Guangzhou Evegrande, time chinês comandado por Luiz Felipe Scolari, se classificou nesta terça-feira para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, depois de empatar em casa com o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, em 2 a 2.

O time do Felipão se classificou em primeiro lugar do Grupo G da competição, com dez pontos. A segunda posição desta chave ficou com o Kawasaki Frontale, do Japão, que também foi aos dez pontos ao golear nesta terça, em seu estádio, o lanterna Eastern SC, de Hong Kong, por 4 a 0, em outro duelo realizado nesta terça. O time japonês, porém, encerrou esta fase de grupos em desvantagem nos critérios de desempate em relação à equipe chinesa.

Bicampeão do torneio continental, o Guangzhou Evergrande vai pegar nas oitavas de final o time que terminar na vice-liderança do Grupo E, que já tem garantidos seus classificados: o atual líder Muangthong United, da Tailândia, que tem 11 pontos, e o Kashima Antlers, do Japão, atualmente com nove.

Estas duas equipes se enfrentam pela última rodada desta fase nesta quarta-feira, no Kashima Soccer Stadium, para definir a liderança do grupo e, por consequência, o adversário do time de Felipão.

Quem terminar este Grupo E na ponta irá encarar o Kawasaki Frontale, que abriu o placar contra o Eastern SC nesta terça com um gol do atacante brasileiro Rhayner. Em seguida, Taniguchi, Hasegawa e Nakamura fizeram os outros gols do jogo.

