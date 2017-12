Rhodolfo e Vizeu são punidos pelo STJD por briga e desfalcam Fla contra Vitória

O zagueiro Rhodolfo e o atacante Felipe Vizeu, do Flamengo, foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas agressões que trocaram durante a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no Rio de Janeiro, em jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor pegou cinco jogos de suspensão e o atacante recebeu quatro partidas de pena.

Na ocasião, Rhodolfo cobrou Vizeu devido ao posicionamento do atacante em uma cobrança de escanteio do adversário. Os dois discutiram, o zagueiro deu um soco e uma cabeçada no companheiro. No lance seguinte, Vizeu marcou o terceiro gol flamenguista e fez um gesto obsceno para Rhodolfo. Depois da partida, ambos disseram que o problema havia sido superado.

Rhodolfo foi enquadrado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: dupla agressão física e ameaça ao adversário. Já Vizeu foi denunciado por agressão e ainda ofender a honra alheia.

A defesa do clube rubro-negro entrará com pedido de efeito suspensivo da decisão para que os atletas possam enfrentar o Vitória, no próximo domingo, pela última rodada do Brasileiro. O time carioca precisa vencer para manter a sexta posição e garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2018 pela competição nacional.

Os advogados do Flamengo haviam conseguido adiar o julgamento, marcado inicialmente para a quarta passada, pois os dois jogadores atuaram na vitória sobre o Junior Barranquilla, na quinta, que garantiu a classificação do time para a final da Copa Sul-Americana.

No entanto, a Procuradoria do STJD decidiu pela manutenção da data desta vez, devido à proximidade da rodada final do Brasileirão e por se tratar de um caso grave. Pela decisão do órgão, Felipe Vizeu e Rhodolfo ficarão de fora do confronto com o Vitória e cumprirão o restante da pena na próxima edição da competição.