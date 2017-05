Rexona-Sesc perde de time turco e fica com vice-campeonato no Mundial

Ainda não foi desta vez que o Rexona-Sesc conquistou seu primeiro título no Mundial de Clubes. Na manhã deste domingo (horário de Brasília), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho não resistiu ao forte time turco Vakifbank Istanbul e foi superada por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/21, na final, disputada em Kobe, no Japão.

Foi a segunda vez que o time carioca foi batido pelo rival turco numa decisão. A primeira aconteceu em Zurique, na Suíça, na edição do Mundial de 2013. Com o triunfo deste domingo, a Turquia garante seu terceiro troféu consecutivo na competição. Nos dois últimos anos, o Eczacibasi Istanbul ficou com o título.

Na final deste ano, o Rexona-Sesc parou no forte bloqueio do rival turco. Foram 13 pontos somente neste fundamento. Numa equipe recheada de grandes jogadoras, o Vakifbank foi liderado pela chinesa Ting Zu, campeã olímpica e uma das melhores do mundo. Ela anotou 19 pontos e foi a maior pontuadora da partida. A norte-americana Kimberly Hill também brilhou, com seus 13 pontos.

Do lado brasileiro, Gabi ficou aquém do esperado. Após ser a melhor jogadora da equipe em quadra nos últimos jogos, ela anotou apenas nove pontos neste domingo. Monique acabou se tornando a maior pontuadora do Rexona-Sesc, com 10 pontos. Drussyla anotou oito.

Sem maior inspiração, a equipe brasileira parou fácil na marcação do time turco e não conseguiu repetir as boas atuações das partidas anteriores. Em nenhum momento, o Rexona-Sesc conseguiu ameaçar Vakifbank Istanbul, que chegou ao seu segundo título mundial.

Também em quadra neste domingo, o Osasco Vôlei Nestlé foi derrotado mais uma vez na competição. Fora das semifinais, a equipe paulista foi derrotada pelo Dínamo Moscou por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/19, 27/25 e 25/18, e acabou terminando a competição na sexta colocação, entre oito participantes.

Veja Também

Comentários