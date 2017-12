Revoltados com vice do Fla, torcedores transformam Maracanã em praça de guerra

Depois da partida entre Flamengo e Independiente, que terminou empatada por 1 a 1 e com o título da equipe argentina na decisão da Copa Sul-Americana, houve uma série de confusões na saída do Maracanã, entre o final da noite de quarta-feira e o início da madrugada desta quinta. Alguns torcedores do time carioca não reagiram bem à perda da taça e transformaram as imediações do estádio em uma praça de guerra, atirando morteiros e bombas em direção aos carros de transmissão da imprensa e arremessando grades das arquibancadas.

Além disso, paus, garrafas e pedras foram atirados em direção ao estacionamento do estádio. A Polícia Militar reagiu utilizando gás de pimenta, jatos de água e balas de borracha, assim como a cavalaria da corporação foi acionada.

O confronto ocorreu principalmente perto do portão F do Maracanã e na rua que leva à estação de metrô que tem o mesmo nome da arena. Houve correria e relatos de famílias com crianças no meio da confusão, além de pessoas que tiveram que esperar para sair dos seus carros por mais de uma hora até que o tumulto fosse controlado. Até o ônibus do Flamengo ficou preso dentro do estádio, aguardando a hora que a situação acalmasse para poder sair do local.

A tensão entre flamenguistas e torcedores argentinos aconteceu antes mesmo do jogo. A PM fez barreiras e reforçou o policiamento na avenida Eurico Rabello, por onde entrou a torcida argentina. A confusão começou no início da noite e voltou a se repetir a partir das 20 horas.

Bombas de gás explodiam a todo instante, e o cheiro da fumaça e uma leve irritação nos olhos puderam ser sentidos inclusive do lado de dentro do estádio. Dezenas de rubro-negros invadiram o estádio pulando as catracas do portão F do Maracanã. O ônibus do Independiente foi apedrejado ao chegar para a final.

O clima de tensão para o jogo começou ainda na véspera. Na terça-feira, centenas de flamenguistas promoveram tumulto em frente ao hotel onde a delegação do Independiente se hospedou, na Barra da Tijuca. Além disso, cerca de 2.000 rubro-negros fizeram confusão em Copacabana. A Polícia Civil autuou 49 deles, incluindo três menores. Todos acabaram soltos.

A Conmebol repudiou os atos de violência ocorridos antes da partida em sua página no Twitter. Os ocorridos podem gerar punições como multas e jogos com portões fechados para o Flamengo na Copa Libertadores de 2018.