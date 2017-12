Réver mostra confiança em virada do Fla sobre o Independiente na Sul-Americana

O zagueiro Réver, do Flamengo, demonstrou confiança na virada do Flamengo sobre o Independiente na segunda partida da final da Copa Sul-Americana, marcado para o próximo dia 13, no Maracanã, ao desembarcar junto com a delegação, nesta quinta, no Rio de Janeiro.

Para o autor do gol flamenguista na derrota por 2 a 1 - o primeiro do jogo -, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, o resultado negativo não tirou o ânimo dos jogadores em reverter o placar diante da torcida rubro-negra que já esgotou os ingressos colocados à venda.

"Está aberto o confronto. Claro que gera uma frustração, especialmente na gente, por ter saído na frente do placar e ter sofrido a virada. Poderíamos ter feito mais gols, mas não conseguimos e perdermos. Estamos vivos. Na quarta, sabemos que a torcida vai comparecer e apoiar. Contamos com isso para conquistar o título", declarou Rever.

Para ser campeão pela primeira vez da Sul-Americana, o Flamengo precisa vencer o time argentino por dois gols de diferença. A vitória por apenas um gol de vantagem levará a disputa para a prorrogação e, se necessário, para a decisão na cobranças de pênaltis.

O Independiente já venceu o Flamengo em uma final de torneio sul-americano. Em 1995, as duas equipes chegaram à decisão da Supercopa, competição que reunia todos os campeões da Copa Libertadores. Na ocasião, os brasileiros venceram por 1 a 0, no Maracanã, mas o placar foi insuficiente para conquistar o título devido à derrota por 2 a 0 na primeira partida, realizada na Argentina.