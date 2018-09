Reus marca dois, Dortmund faz sete no Nuremberg e se aproxima do líder Bayern

O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Nuremberg nesta quarta-feira e goleou pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Com boa atuação de Marco Reus, autor de dois gols, a equipe fez 7 a 0 em casa e manteve a perseguição ao líder Bayern de Munique neste início de competição.

O resultado levou o Dortmund a 11 pontos, agora a apenas dois do Bayern, que apenas empatou na rodada. A equipe volta a campo no sábado, quando encara o Bayer Leverkusen fora de casa. Já o Nuremberg parou nos cinco pontos e é apenas o 14.º colocado. Também no sábado, recebe o Fortuna Düsseldorf.

O show do Dortmund nesta quarta começou logo aos oito minutos, quando Larsen marcou o primeiro. Aos 31, Marco Reus recebeu assistência de Maximilian Philipp e ampliou para os donos da casa.

Mas o Dortmund atropelaria mesmo o Nuremberg na etapa final. Com apenas três minutos, Reus encontrou Hakimi, que marcou o terceiro. Mais nove minutos, e o mesmo Reus voltou a aparecer para receber de Larsen e transformar o triunfo em goleada.

Completamente entregue, o Nuremberg ainda seria vazado mais três vezes. Akanji, aos 28, Jadon Sancho, aos 39, e Weigl, aos 42, foram os responsáveis por definir o placar final da goleada.

Nas outras partidas do dia, destaque para o Bayer Leverkusen, que visitou o Fortuna Düsseldorf e venceu por 2 a 1, com dois gols de Kevin Volland. Hennings descontou. O triunfo levou a equipe a seis pontos na décima colocação, enquanto o Fortuna parou nos cinco e é o 12.º.

O RB Leipzig recebeu o Stuttgart e levou a melhor por 2 a 0, enquanto o Borussia Mönchengladbach passou pelo Eintracht Frankfurt por 3 a 1. Já o Mainz encarou o Wolfsburg em casa e ficou no empate por 0 a 0.