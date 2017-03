Reunião entre novo presidente da CBB e Fiba é novamente cancelada

A reunião entre o presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto, e os dirigentes da Federação Internacional de Basquete (Fiba) foi novamente adiada. O encontro iria acontecer nesta quarta-feira, em San Juan, em Porto Rico. Não há nova data.

O motivo desta vez é bastante significativo. Nomeado pela Fiba como interventor na CBB, Jose Luis Saez pediu demissão do cargo que ocupava na entidade. O espanhol era o mentor da força-tarefa que iria assumir o comando da CBB, com participação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Ministério do Esporte e Liga Nacional de Basquete.

Guy Peixoto pretendia apresentar na reunião em Porto Rico o plano emergencial de 100 dias para gestão da CBB e, desta forma, derrubar a suspensão da Fiba. O tema é tratado como prioridade desde que ele foi eleito presidente.

Sem uma nova data para o encontro, a indefinição continua. Com a CBB suspensa pelo menos até maio, o Brasil está impedido de disputar torneios internacionais. As seleções sub-19 masculina e feminina aguardam ansiosamente para saber se poderão disputar o Mundial.

No site da Fiba, a tabela foi disponibilizada com um espaço vago. No masculino, que acontece de 1º até 9 de julho, no Egito, o Brasil estaria no Grupo A, que, por enquanto, conta com três equipes (Nova Zelândia, França e Coreia do Sul). No feminino, que será jogado na Itália, de 22 a 30 de julho, a seleção brasileira foi sorteada para o Grupo D, com Hungria, Austrália e Japão.

A primeiro reunião entre Guy e os dirigentes da Fiba iria acontecer na última sexta-feira, em Zurique (Suíça), mas, apesar de o presidente da CBB viajar à Europa, o encontro foi cancelado.

