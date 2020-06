Reunião deve selar futuro de Thallyson e Júnior Todinho no Guarani

Uma conversa vai definir se o lateral-esquerdo Thallyson e o atacante Júnior Todinho terão seus contratos renovados com o Guarani para a sequência da temporada. Apesar da diretoria ter demonstrado otimismo na permanência dos jogadores, a situação não é tão simples quanto parece. A situação financeira do Guarani e o interesse de outros clubes podem pesar na decisão.

"O Todinho recebeu bastante sondagens, mas propostas oficiais são três, além da do Guarani. Já o Thallyson tem uma proposta muito boa da Europa", disse o representante dos dois jogadores, Diogo Silva, à Rádio Bandeirantes, de Campinas.

Thallyson tem 28 anos e chegou ao Guarani no segundo semestre do ano passado, quando fez 20 jogos. São quatro partidas e um gol nesta temporada.

Contratado depois de deixar o Cuiabá no início deste ano, Júnior Todinho é um dos destaques do Guarani e vice-artilheiro do Campeonato Paulista com seis gols, um a menos que Ytalo, do Red Bull Bragantino.