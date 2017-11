Reunião com staff define últimos detalhes para Jogos Radicais Urbanos

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro acontece a primeira edição dos Jogos Radicais Urbanos, no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa. As competições iniciam às 8h30 de sábado (18), com a prova de Stand Up Padlle no lago do Parque das Nações. Às 15h30, acontece a largada da corrida de trilha kids e às 17 horas, a prova de Corrida de Trilha. No domingo (19), as provas iniciam às 7 horas com o Mountain Bike Kids e às 7h30 largam os atletas do Mountain Bike.

A competição teve seus últimos detalhes debatidos em reunião com os staffs no último sábado (11), na Faculdade Unigran. O evento, que reúne 800 atletas profissionais e amadores de todo o país, terá acadêmicos de educação física, enfermagem, estética, além de coordenação técnica e organização em pontos estratégicos para apoio dos participantes.

Os acadêmicos de educação física acompanharão as provas nos percursos programados para Corrida de Trilha e Mountain Bike, já no Stand Up Padlle, eles serão apoio dos atletas na largada e chegada da prova. Para Moacir Júnior, a experiência vai ajudar no dia a dia da profissão. “Estamos estudando organização de eventos esportivos e os jogos vão nos ajudar a ter uma experiência na prática”, comentou.

De acordo com diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a equipe de staff é fundamental para a realização do evento. “O apoio aos atletas garante uma melhor execução dos Jogos, principalmente para que todos os atletas tenham acesso aos serviços, informações e esclarecimentos quanto às provas, além da vivência da profissão aos acadêmicos”, avaliou.

Organizado pela Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado, os Jogos Radicais Urbanos vão difundir o esporte de aventura no Estado de Mato Grosso do Sul, colocando Campo Grande no cenário nacional como potencial polo ecológico para a prática do esporte radical urbano.

Confira a programação completa:

Dia 17

9h às 20h – Entrega dos Kits

Local: Neo Esporte

Rua Manoel Inácio de Souza, 1369

14h às 18h – Reconhecimento das Raias

de competição – Stand Up Paddle

Local: Lago do Parque das Nações Indígenas

19h – Congresso Técnico – Corrida de Trilha

Local: Novotel – Av. Mato Grosso, 5555

Dia 18

8h30 – Abertura oficial

Banda da Guarda Municipal

Local: Parque das Nações Indígenas

9h – Competição: Stand Up Paddle

Local: Lago do Parque das Nações Indígenas

10h – Apresentação musical – Dj Marcelo Nova

Local: Parque das Nações Indígenas

10h – Congresso Técnico – Corrida de Trilha

Local: Novotel – Av. Mato Grosso, 5555

15h – Apresentação musical – Dj Marcelo Nova

Local: Parque das Nações Indígenas

15h30 – Competição: Corrida de Trilha Kids

Local: Parque das Nações Indígenas

17h – Competição: Corrida de Trilha

Local: Parque das Nações Indígenas e

Parque Estadual do Prosa

Dia 19

7h – Competição: Mountain Bike Kids

Local: Parque das Nações Indígenas

7h30 – Competição: Mountain Bike

Local: Parque das Nações Indígenas e

Parque Estadual do Prosa