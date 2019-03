Restaurante de Fátima do Sul, irá distribuir rodadas de chopp de graça a cada gol de Borja no jogo de hoje

“Estamos preparados para receber o máximo de torcedores possíveis, reforçamos o estoque de chopp e estamos ansiosos para que o Borja possa fazer uma boa partida e classificar o Palmeiras”, diz Vinicius - Foto: Divulgação

Torcedores do Palmeiras vem cobrando um melhor desempenho do centro-avante Borja, que vem sendo criticado e pela sua má fase no clube paulista. O jogador é alvo de críticas há semanas pelos lances perdidos considerados simples e de acordo com informações, o Palmeiras não descarta a venda do colombiano para outros clubes ainda este ano.

Pensando na má fase do jogador, o restaurante 'Julifran' de Fátima de Sul, há cerca de 239 km de Campo Grande, teve uma iniciativa que vem causando um destaque na mídia nacional esportiva, e gerando as mais diversas reações no público palmeirense: a cada gol que Borja fazer no jogo de hoje (26) contra o Grêmio Novorizontino, será distribuído gratuitamente uma rodada de chopp. “A ideia não é ridicularizar o Borja e sim para que os torcedores presentes possam apoiá-lo para que ele faça vários gols e assim o Palmeiras consiga a classificação”, afirma o proprietário Vinicius Sanches e idealizador da idéia que já foi noticiada em vários véiculos de comunicação como no programa "Café com Jornal" da Band, no programa de rádio "Barba, Cabelo e Bigode", no portal UOL Esporte entre outros.

Vinicius garante que as expectativas são as melhores possíveis para o jogo e para o restaurante hoje à noite, informando que esta é a primeira ação que eles promovem e que o local está preparado caso Borja faça muitos gols. “Estamos preparados para receber o máximo de torcedores possíveis, reforçamos o estoque de chopp e estamos ansiosos para que o Borja possa fazer uma boa partida e classificar o Palmeiras”, diz.

O restaurante fica localizado na Rua Antônio João, 1855 no Centro de Fátima do Sul.