Responsável por contratar Centurión será o novo executivo de futebol do São Paulo

O São Paulo terá nos próximos dias um novo diretor executivo de futebol. Vinicius Pinotti deixa o comando do marketing do clube para assumir o cargo, que está vago desde janeiro, quando Marco Aurélio Cunha saiu. O novo responsável pela pasta deve começar os trabalhos já na próxima semana.

Reeleito presidente na última semana, o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, começa aos poucos a montar a nova diretoria e tem grande confiança em Pinotti. O ex-diretor de marketing bancou no início de 2015 a contratação do atacante argentino Ricky Centurión, atualmente emprestado ao Boca Juniors. Depois foi conduzido ao comando do marketing pelo então presidente Carlos Miguel Aidar.

O dirigente tem boa relação com o técnico Rogério Ceni e desfruta de prestígio com a cúpula do clube pelo trabalho desempenhado nos últimos anos na busca de patrocínios para o time. Antes mesmo de ser reeleito, Leco tinha o plano de dar a Pinotti mais funções na diretoria. Pelo novo cargo, o dirigente será remunerado, como exige o novo estatuto do São Paulo.

Pinotti é um dos acionistas da Natura, empresa do ramo de cosméticos, e, durante o trabalho no departamento de marketing, foi incentivador da redução do preço dos ingressos para partidas no Morumbi. Por ter contribuído com a contratação de Centurión, ele é credor de uma dívida de cerca de R$ 21 milhões com o clube.

Veja Também

Comentários