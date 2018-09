Representantes de 26 municípios de MS participam dos Jogos da Melhor Idade

Inscrições para o evento triplicaram em relação a 2017.

Campo Grande (MS) – Nessa terça-feira (18.9) aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos da Melhor Idade no município de Jardim. Durante o evento houve a entrada das delegações dos 26 municípios participantes dos jogos, o tradicional acendimento da Pira Olímpica, o juramento dos atletas e apresentações culturais.

Mais de 400 desportistas acima de 60 anos participam da evento, os jogos tiveram que ser fracionados em duas etapas, devido ao número de inscrições que triplicaram em relação ao ano passado. As modalidades disputadas nesta fase são: bocha e voleibol adaptado.

Os municípios de Amambai, Anastácio, Bataguassu, Bodoquena, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, El Dourado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Selvíria, Sete Quedas, Três Lagoas, Vicentina e Jardim disputam os jogos.

As competições iniciaram na manhã desta quarta-feira (19.9), seguem no período vespertino – das 13h às 19h e recomeçam amanhã.

As disputas da bocha acontecem no Centro de Convivências Maria de Lourdes dos Reis – Conviver e o voleibol adaptado acontece em quatro locais: ginásio de esportes Ticão e nas escolas municipais Oswaldo Fernandes Monteiro, Major Alberto Rodrigues e Rufina Loureiro Caldas.

Após os jogos desta quarta-feira haverá o tradicional Baile da Melhor Idade, no Tatersal do Sindicato Rural de Jardim (Km 5 – saída para Porto Murtinho), com início às 20h.

Na quinta-feira (20.9) acontecerá o concurso – Miss e Mister da Melhor Idade 2018, o desfile também será no Tatersal. A entrada para acompanhar os jogos e as atividades durante o evento é gratuita.

Os Jogos da Melhor Idade proporcionam aos idosos diversos benefícios entre eles, o estímulo a prática esportiva, longevidade, auto estima, saúde física e mental, sociabilização, além de proporcionar aos atletas um intercâmbio cultural e atividades que prolongam e melhoram a qualidade de vida.

A segunda etapa dos Jogos da Melhor Idade acontecem de 30 de novembro a 2 de dezembro em Jardim.

Texto e fotos: Vanesssa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)