Representantes de 22 municípios participam de evento esportivo em Vicentina

Campo Grande (MS) – Profissionais e acadêmicos de Educação Física, de 22 municípios do Estado, participaram do curso “Treinamento Esportivo no Espaço Escolar”, promovido em Vicentina, no último fim de semana. A realização foi da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Em 20h, os 148 cursistas tiveram palestra, aulas teóricas e práticas.

A turma foi a primeira qualificada para treinar equipes esportivas escolares, nos termos do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul SED/Fundesporte. O ministrante foi o coordenador do programa que objetiva sistematizar o treinamento esportivo nas escolas estaduais do Estado para promover a melhoria da formação e do nível técnico dos atletas escolares de Mato Grosso do Sul. “Conseguimos dar um importante passo para ajudar os técnicos e os professores a se adequarem à nova filosofia de treinamento. Sanamos dúvidas, sugerimos formas de trabalho e nos colocamos à disposição para continuar auxiliando da Fundesporte”, disse o professor Paulo Ricardo Nuñez.

A abertura contou com a presença do prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo; do vice-prefeito, Eduardo Costa da Silva; do secretário Municipal de Esportes e professor, Marcos Antônio Barbosa; e do chefe da UPF e professor, Domingos Sávio da Costa. “A qualificação e a formação continuada dos profissionais do esporte e do lazer são nossas prioridades. Queremos ajudar a melhorar a qualidade do serviço prestado. O esporte escolar é outra prioridade da Fundesporte. Com esse curso agimos de forma integrada, o que é essencial. Estamos mudando paradigmas no treinamento escolar do Estado e precisamos auxiliar na adequação e na capacitação desses profissionais”, disse o chefe da UPF.

Participaram do curso, profissionais e acadêmicos de: Amambai, Aquidauana, Anastácio, Bataguassu, Batayporã, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã e Vicentina

Próximos cursos

Bataguassu recebe o curso de Treinamento Esportivo no Espaço Escolar entre os dias 7 e 9 de abril. As inscrições estão abertas até o dia 5 e são gratuitas. Na mesma data, Nova Andradina será palco do curso de Esporte e Lazer. Os interessados devem preencher a ficha disponível no site da Fundesporte.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Fundesporte

