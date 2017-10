Renato vê derrota sem peso para Libertadores e Grêmio chega à Colômbia para duelo

Depois de optar por escalar um time cheio de reservas e colocar em campo apenas o atacante Luan e o volante Michel da equipe hoje considerada titular do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho negou que a derrota por 3 a 1 sofrida diante do Palmeiras, neste domingo à tarde, em Porto Alegre, vai influenciar de forma negativa os seus comandados para o confronto de ida da semifinal da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador.

"Ninguém gosta de perder, meu grupo não gosta de perder, nossa torcida não gosta de perder, mas para quarta-feira não influencia nada. No voo (para o Equador) só tem Barcelona (para pensar), só tem o nosso jogo pela Libertadores", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, na qual em seguida lembrou que o "Grêmio é o único representante do futebol brasileiro na competição". "Não é nenhuma desculpa, mas esse jogo fica aqui dentro da arena (gremista)", enfatizou.

Embora tenha escalado um time cheio de reservas, Renato admitiu que a atuação do Grêmio foi muito ruim diante dos palmeirenses, cujo desempenho também foi enaltecido pelo comandante. "O Palmeiras mereceu a vitória, nós temos de saber admitir isso. Era nosso adversário direto. Aconteceu", analisou Renato.

O treinador ao menos teve como consolo o fato de que pôde contar com os retornos de Luan, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e já havia atuado contra o Corinthians no meio de semana, e o volante Michel, que voltou ao time após passar por uma artroscopia no joelho. O último deles, porém, ainda não tem presença garantida como titular na quarta-feira, pois realizou apenas uma partida após se recuperar da cirurgia e ainda busca a melhor condição física.

NO EQUADOR - Após o jogo do último domingo, o elenco do Grêmio voo rumo ao Equador e desembarcou na madrugada desta segunda-feira em Guayaquil, após cerca de sete horas de uma desgastante viagem. Devido ao cansaço provocado pelo longo percurso, por sinal, o clube chegou a distribuir um papel aos torcedores gremistas que estavam no mesmo avião, pedindo aos mesmos o "favor de não assediar os atletas dentro da aeronave e manter silêncio para que os mesmos descansem".

Nas tardes desta segunda-feira e de terça, o time gremista fará dois treinos de preparação para o duelo de quarta-feira, em Guayaquil, onde a equipe tentará abrir vantagem antes do confronto de volta das semifinais, marcado para o dia 1º de novembro, em Porto Alegre.