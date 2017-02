Renato treina com bola e deve retornar ao Santos contra o Corinthians

O Santos poderá contar com um reforço de peso para o clássico contra o Corinthians, sábado, no Itaquerão, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco, o volante Renato participou da atividade do elenco no CT Rei Pelé, aumentando as chances de retornar ao time no próximo fim de semana.

Renato está recuperado de um estiramento na panturrilha, lesão que o afastou dos últimos cinco jogos do Santos no Paulistão - só participou da estreia da equipe no torneio estadual, a goleada por 6 a 2 sobre o Linense, na Vila Belmiro. Nesta terça, participou do treino tático, em uma indicação de que poderá ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior contra o Corinthians.

A presença sem restrições no treino mostrou que Renato está um passo à frente de Lucas Lima para voltar ao time. Afinal, nesta terça, o meia até foi ao campo do CT Rei Pelé, mas realizou apenas uma atividade física em separado. Lucas Lima ficou afastado dos últimos três jogos do Santos no Paulistão após lesionar o joelho no clássico com o São Paulo.

Quem não participou da atividade do Santos nesta terça-feira foi o atacante Ricardo Oliveira. O centroavante ainda aguarda a cicatrização do ferimento sofrido no último sábado, durante o duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, quando se chocou com um oponente e, depois da vitória por 2 a 0, precisou levar 15 pontos na sua orelha direita.

Na atividade, Dorival treinou um time com 11 jogadores de linha, sem dar indicação sobre qual será a escalação da zaga do Santos para o clássico com o Corinthians. No último fim de semana, ele escalou o setor com Lucas Veríssimo e o volante Yuri. Depois, substituiu o jogador improvisado por Cleber. Nesta terça, os três treinaram juntos.

O elenco do Santos volta a treinar na tarde da Quarta-Feira de Cinzas, quando dará sequência aos trabalhos preparatórios para o clássico. O time entrará em campo pressionado a vencer, pois ocupa o terceiro lugar no Grupo D do Paulistão, fora da zona de classificação às quartas de final.

