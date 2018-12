Renato revela acordo entre Grêmio e Thiago Neves, mas espera acerto com Cruzeiro

O Grêmio perdeu o goleiro Marcelo Grohe para o futebol árabe nesta quinta-feira, mas segue confiante na possibilidade de realizar uma contratação de impacto para a próxima temporada, a do meia Thiago Neves, que está no Cruzeiro e já trabalhou com o técnico Renato Gaúcho, no Fluminense.

Em entrevista após a realização do Jogo das Estrelas, quinta-feira à noite, no Maracanã, o técnico Renato revelou a existência de um acerto entre o jogador e o clube do Rio Grande do Sul. E exibiu otimismo com a possibilidade de o Grêmio sacramentar a contratação de Thiago Neves.

"É um jogador que já trabalhei com ele. Conheço ele como jogador, como pessoa. É um jogador que eu tenho uma admiração muito grande. Tenho certeza de que todo treinador e todo grande clube quer o Thiago Neves. Eu não poderia pensar diferente, por isso o Thiago Neves está na lista (de reforços) e para falar a verdade está bem avançado (a negociação). E eu espero contar com ele em 2019", disse o treinador gremista.

Renato ressaltou, porém, que ainda não há um acerto com o Cruzeiro pela liberação de Thiago Neves. Mas isso não tirou o otimismo do treinador gremista. "Praticamente, entre o Grêmio e o Thiago, pelo que eu sei, está tudo certo. Falta ele se acertar agora com o Cruzeiro, mas eu acredito bastante que este negócio vai dar certo", concluiu Renato Gaúcho.

A negociação teve início com uma proposta de troca entre Luan e Thiago Neves, mas o jogador gremista não aceitou o negócio. Com isso, o Cruzeiro pediria cerca de R$ 8 milhões, que poderão ser pagos pela equipe gaúcha com a venda de Marcelo Grohe, cuja transferência foi de cerca de R$ 12 milhões para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.