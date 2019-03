Renato repete time reserva do Gre-Nal, mas não dirigirá Grêmio em Pelotas

Com o Grêmio classificado às quartas de final do Campeonato Gaúcho e com a liderança da primeira fase assegurada antecipadamente, o time encerrou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Pelotas, quarta, na Boca do Lobo, pela última rodada da etapa inicial. O técnico Renato Gaúcho indicou que deverá repetir a formação venceu o Gre-Nal no domingo, mas com uma diferença: ele não estará no banco de reservas.

Como o mata-mata do Gaúcho está previsto para começar no fim de semana, Renato decidiu permanecer em Porto Alegre, onde vai treinar os titulares visando a sequência do torneio. Assim, contra o Pelotas, o time será dirigido pelo auxiliar técnico Victor Hugo Signorelli - o outro auxiliar de Renato, Alexandre Mendes, está em Assunção, no encontro de treinadores de clubes da Copa Libertadores realizado pela Conmebol.

Na manhã desta quarta-feira, o treino do Grêmio no CT Luiz Carvalho foi fechado à imprensa em quase todo o período, só sendo aberto no momento em que se realizava o trabalho recreativo.

Ainda assim, sem surpresas, a escalação do Grêmio nesta quarta-feira deve ter: Brenno; Leonardo, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Juninho; Rômulo, Matheus Henrique, Montoya, Jean Pyerre e Pepê; André.

Brenno atuará novamente como titular porque as duas primeiras opções de Renato, Julio César e Paulo Victor, estão com virose. Com isso, Phelippe ficará no banco de reservas, que também poderá estar reforçado com os laterais Léo Moura e Galhardo e o meia Alison, todos recuperados recentemente de lesões.