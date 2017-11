Renato quer Santos focado para barrar força ofensiva do Atlético-MG na Vila

O volante Renato, do Santos, demonstrou preocupação com a força ofensiva do Atlético Mineiro, adversário da equipe paulista neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador reforçou a necessidade de barrar a criação das jogadas do time atleticano e especialmente as ações do atacante Robinho, ex-companheiro no clube santista.

"É um companheiro, um 'irmãozão'. No ano passado, tivemos o confronto na Vila. Conseguimos vencer o Robinho e o Atlético. É um jogador que não pode ter liberdade, não pode deixar pensar. Vem tendo uma confiança maior nos últimos jogos, marcando gols. Isso dá mais força. Ele nos conhece também, vai passar algumas coisas (para o técnico Oswaldo de Oliveira). Mas é o Robinho defendendo o Atlético e nós defendendo o Santos. E a gente espera sair com a vitória", projetou o volante.

Renato lamentou os pontos que o Santos deixou escapar ao longo do Brasileirão, especialmente nas partidas como mandante, mas garantiu que o elenco está focado na reta final da competição em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores e até na conquista do título. Com 53 pontos, o Santos é o terceiro colocado do torneio, seis pontos atrás do líder Corinthians.

"Acho que não fizemos o dever dentro de casa. É importante vencer dentro de casa. A equipe está comprometida. Sabe da responsabilidade que tem nessa reta final. A gente está brigando pelo G4, a gente quer essa classificação direta para a Libertadores e o título também. Matematicamente ainda é possível. Então, é acreditar até o final. E passa pelo jogo de sábado", finalizou.

O grupo santista treinou nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos. O técnico interino Elano deverá promover duas mudanças na equipe que enfrentará o Atlético Mineiro: o lateral-esquerdo Caju poderá ocupar a vaga de Jean Mota (suspenso). No ataque, o colombiano Jonathan Copete, que se recupera de uma conjuntivite, será substituído por Arthur Gomes.