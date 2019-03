Renato Gaúcho 'vira estátua' e desfalca o Grêmio em treino nesta segunda-feira

O elenco do Grêmio voltou aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, relaxado após a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Renato Gaúcho não esteve presente aos trabalhos, pois foi comparecer à inauguração da estátua em sua homenagem, na esplanada da Arena Grêmio, em Porto Alegre, no final da tarde. O técnico anunciou na entrevista coletiva após o jogo na Serra Gaúcha que vai colocar em campo um time reserva no duelo da volta, nesta quinta-feira, como mandante.

Os jogadores que começaram a partida contra o Juventude fizeram um treino regenerativo na academia nesta segunda-feira. Os demais foram a campo e trabalharam fisicamente sob a orientação do preparador Rogério Dias.

O atacante Marinho, que ficou fora do jogo em Caxias do Sul, está recuperado de uma lesão muscular. Por outro lado, Pedro Geromel e Paulo Miranda seguem em tratamento. Segundo o médico Paulo Rabaldo, o zagueiro deve se recuperar até o final de semana. A expectativa é que o defensor esteja pronto para o duelo decisivo do dia 4 de abril contra a Universidad Católica, em Santiago, pela Copa Libertadores.

Os jogadores do Grêmio se reapresentam na tarde desta terça-feira - o treino está marcado para as 15h30. Em 12 jogos pelo Campeonato Gaúcho, o time tricolor venceu 10 vezes e empatou outras duas. O ataque marcou 35 gols e a defesa só foi vazada uma vez - na segunda rodada, no empate contra o Aimoré por 1 a 1, em São Leopoldo (RS).