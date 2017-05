Renato Gaúcho revela que Grêmio terá times alternativos por excesso de torneios

O técnico Renato Gaúcho reconheceu, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Porto Alegre, que precisará poupar jogadores em breve devido às várias competições nas quais o Grêmio está envolvido nesta temporada. Apesar de se manter focado no Atlético Paranaense, próximo adversário do time, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, o treinador gremista revelou que manter o mesmo time em todos os torneios é inviável.

"Vai ser obrigação. Essa é a ideia que eu sempre tive e, mais cedo ou mais tarde, vai ter que acontecer. É impossível jogar sempre com a mesma equipe em três competições e de alto nível. Os jogadores são seres humanos, não adianta. Eu iria colocar se nos jogássemos uma vez por semana. Tem problema de cartões, de lesões, de cansaço. Então, a cada jogo eu estudo bem. Daqui a pouquinho, pode ter certeza que uma outra equipe", projetou Renato Gaúcho.

O treinador gremista comemorou a boa fase do atacante Lucas Barrios. O paraguaio tem nove gols em 15 jogos pelo time tricolor. Na quarta-feira passada, contra o Fluminense, ultrapassou a marca do próprio Renato Gaúcho em número de gols por clubes - 195 a 194. "Tô feliz, ele é um jogador que veio para nos ajudar, fazer gols. Ele tá feliz e isso é mais importante", destacou o treinador.

O técnico também revelou, durante a entrevista coletiva, que o volante Maicon, o atacante equatoriano Miller Bolaños e o lateral-direito Edilson, todos machucados, ainda deverão demorar alguns dias para retornar à equipe, pois ainda nem estão na fase de voltar a trabalhar com a bola.

O elenco gremista treinou nesta sexta-feira. Os atletas que não atuaram contra o Fluminense fizeram trabalho técnico no gramado. Pedro Geromel, Kannemann, Ramiro, Pedro Rocha, Lucas Barrios, Bruno Cortez e Michel correram ao redor do gramado, após trabalharem na academia.

Para o duelo contra o Atlético Paranaense, Renato Gaúcho disse que já tem o time escolhido, mas decidiu não divulgar a escalação. Além disso, a definição dos titulares dependerá de uma avaliação a ser realizada neste sábado, pois alguns atletas ainda se recuperam de lesões.

A delegação do Grêmio antecipou a viagem para Curitiba para a noite desta sexta-feira. O motivo foi a adequação aos horários de voo para a capital paranaense, além do treinamento que o grupo de jogadores deverá realizar na manhã deste sábado no centro de treinamento do Atlético Paranaense.

