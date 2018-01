Renato Gaúcho não descarta saídas de Arthur e Luan e admite conversa sobre Eto'o

Em tom de brincadeira, o treinador disse ter trabalhado mais do que o costume durante as férias - Foto: Globo Esporte

Em sua primeira entrevista coletiva de 2018, o técnico Renato Gaúcho admitiu que ainda pode perder o volante Arthur e o atacante Luan nas próximas semanas. E revelou ter conversado com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, sobre uma possível contratação do atacante camaronês Samuel Eto'o.

O treinador indicou que o Grêmio recebe o interesse de outros clubes por seus jogadores por conta da conquista do título da Copa Libertadores, no fim do ano passado. "Eles podem ser negociados, vai depender do clube e da proposta. No mais, tudo está no controle", disse Renato Gaúcho, ao garantir a permanência do zagueiro Pedro Geromel.

Em tom de brincadeira, o treinador disse ter trabalhado mais do que o costume durante as férias. "Conversei bastante com o presidente nas férias", afirmou. Numa destas conversas, Renato falou sobre uma possível chegada de Eto'o com o presidente Bolzan.

"O presidente me ligou para falar do Eto'o. A gente tem linha direta, troca bastante ideias, mas tem coisas que é preferível ficar aqui dentro do clube. Vocês sabem do assunto, mas a conversa fica entre o dirigente e eu", declarou o técnico, sem dar detalhes sobre a conversa.

Eto'o estaria disposto a deixar o Antalyaspor, da Turquia, por conta de salários atrasados. Assim, os empresários do camaronês teriam oferecido o atleta de 36 anos ao time campeão da Copa Libertadores.

Quanto à nova temporada, que ainda não começou para o time principal do Grêmio, Renato Gaúcho disse esperar mais cobranças e expectativas por parte da torcida. "No momento que você começa a conquistar títulos, a responsabilidade aumenta. No momento que você não conquista, a cobrança aumenta. Nosso torcedor está bastante empolgado, senti isso na pele lá no Rio de janeiro. Muitos me procuraram para bater foto. Eles estavam carentes de títulos. Agora, eles querem mais", declarou.

O time principal do Grêmio se reapresentou, após as férias, somente nesta quinta-feira para dar início à pré-temporada. Jogadores e o técnico Renato Gaúcho começaram o ano somente nesta quinta por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, o que atrasou as férias do elenco e da comissão técnica.