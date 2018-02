Renato Gaúcho faz mistério sobre vaga no meio-campo do Grêmio para a decisão

O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio nesta terça-feira e não revelou o time que entrará em campo para enfrentar o Independiente, na quarta-feira, às 21h45, na Arena, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

A principal dúvida está sobre uma vaga do no meio-campo da equipe. No jogo de ida, o treinador optou por Lima, mas o jogador não agradou e foi substituído no segundo tempo. A tendência é que Alisson ganhe uma oportunidade, mas Maicosuel também está na briga.

No comando do ataque Jael pode ganhar uma oportunidade. Isso porque o titular Cícero estava de fora da parte final do trabalho desta terça, quando foi aberto para a imprensa. Certo apenas são as ausências dos volantes Arthur, que ainda se recupera de lesão, e Ramiro, que cumprirá o segundo jogo de suspensão por ter sido expulso na final da Libertadores.

Com o empate em 1 a 1 no primeiro jogo da Recopa, em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. O provável Grêmio para a final terá: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Alisson (Maicosuel), Luan e Everton; Cícero (Jael).

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Cortez, Léo Moura, Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda.

Volantes: Jaílson, Kaio, Maicon e Michel.

Meias: Cícero, Lima, Maicosuel e Thaciano.

Atacantes: Alisson, Everton, Jael, Luan.