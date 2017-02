Renato encerra preparação e define Grêmio com Jailson para a estreia

O técnico Renato Gaúcho comandou nesta quarta-feira o último treino do Grêmio antes da estreia oficial na temporada 2017. Na Arena, o comandante tricolor realizou um trabalho específico de bola parada seguido de um rachão e definiu a equipe que vai encarar o Ypiranga nesta quinta, às 21h15, em casa, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

A escalação gremista será praticamente a mesma que entrou em campo nos dois jogos-treino realizados na pré-temporada. A exceção fica por conta de Walace, negociado com o Hamburgo no início da semana. Em seu lugar, Renato confirmou o esperado e vai escalar Jailson.

Jovem de 21 anos, Jailson deve ganhar espaço com a saída de Walace. O jogador passou a ser bastante utilizado no time principal em 2016, brigava pela titularidade com Kaio e Michel, mas acabou levando a melhor.

De resto, o Grêmio manterá praticamente a mesma base campeã da Copa do Brasil no ano passado, mas com a entrada de Leonardo Gomes na lateral direita. O time está escalado para encarar o Ypiranga com: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro e Douglas; Pedro Rocha e Luan.

Renato Gaúcho ainda divulgou nesta quarta os 22 relacionados para o confronto. São eles: Bruno Grassi, Cortez, Douglas, Everton, Fernandinho, Pedro Geromel, Kaio, Kannemann, Jael, Jailson, Leonardo Gomes, Lincoln, Luan, Maicon, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Maxi Rodríguez, Michel, Miller Bolaños, Pedro Rocha, Rafael Thyere e Ramiro.

