Renato confirma estreia de Cristian no Grêmio e lamenta desfalques

O técnico Renato Gaúcho confirmou nesta sexta-feira a estreia do volante Cristian como titular do Grêmio na partida contra o Fluminense, no próximo domingo, às 16 horas, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado no início deste mês, junto ao Corinthians, o jogador de 34 anos estava em processo de recuperação física devido ao tempo em que ficou sem atuar no time paulista.

"O Cristian vai jogar domingo. A gente vem treinando, vinha conversando bastante com ele, trocando ideias. Vinha de um longo tempo parado. Fez treinos puxados, que era bom para ele. Vinha se queixando de dores musculares, era arriscado colocá-lo para jogar. Conversei com ele, se sente bem. Domingo vai jogar, até porque ele tem que buscar o ritmo de jogo", disse o treinador gremista em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Renato Gaúcho também lamentou a ausência de vários titulares da equipe para a partida contra o time carioca. Os zagueiros Kannemann e Bressan e o volante Michel estão suspensos. Além deles, o lateral-direito Edílson, o meia Fernandinho e o atacante Lucas Barrios ficarão de fora do duelo porque estão lesionados.

"Os três estão fora. Para vocês verem como anda a minha cabeça, quando falo que problemas não me faltam. Continuo não me queixando. Só estou adiantando que estão fora. Jogador tem que estar preparado. A qualquer momento chega a oportunidade. Infelizmente, perdemos mais três jogadores para essa partida contra o Fluminense", revelou Renato.

O elenco gremista treinou na manhã desta sexta, mas as atividades foram fechadas para a imprensa. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho coloque em campo a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Pedro Geromel e Cortez; Cristian, Arthur, Ramiro, Patrick e Everton; Joel.

Após três derrotas consecutivas no Brasileirão (para Vasco, Chapecoense e Bahia), o Grêmio perdeu a vice-liderança do campeonato para o Santos. A equipe gaúcha, com 43 pontos, ocupa agora o terceiro lugar, a um ponto do time santista e a 11 do Corinthians, que lidera o Nacional.

