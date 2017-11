Renato Augusto renova contrato com o Beijing Guoan até 2021

No futebol chinês desde 2016, Renato Augusto parece estar satisfeito com a sua situação no Beijing Guoan. O meio-campista da seleção brasileira renovou até dezembro de 2021 e assinou acordo para permanecer por mais quatro anos no time de Pequim, quando terá 33 anos.

"Tenho muito prazer em jogar aqui, e o novo conceito de desenvolvimento e gestão deram confiança em meu futuro na China. Por isso, decidi assinar um compromisso longo com o time. Para mim, esse é um novo começo em Pequim, essa cidade linda, e vou seguir lutando com a equipe", afirmou o jogador ao site oficial do clube.

Nos últimos dias, especulou-se uma volta de Renato Augusto ao Flamengo, onde o meia jogou entre 2005 e 2008, e sua contratação por times europeus. Contudo, a renovação foi confirmada pelo empresário do atleta, Carlos Leite, por meio da rede social Instagram.

Renato Augusto é um dos jogadores de confiança de Tite para a Copa do Mundo da Rússia. O treinador não se importou que o atleta esteja atuando longe do Brasil ou das principais ligas europeias e, a menos que ocorra algum imprevisto, o meio-campista deve ser titular na seleção que irá jogar o Mundial de 2018.

Atualmente, o Beijing Guoan está em nono lugar no Campeonato Chinês, 24 pontos atrás do líder Guangzhou Evergrande.