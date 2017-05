Renan Ribeiro quer agarrar titularidade no gol do São Paulo com muito trabalho

O goleiro Renan Ribeiro conseguiu se firmar no gol do São Paulo após iniciar a temporada como terceira opção, atrás de Sidão e Denis. Só que após as lesões do primeiro e as críticas da torcida ao segundo, ele teve chance, mostrou serviço e pretende agarrar a posição com firmeza para não sair mais do time comandado pelo técnico Rogério Ceni.

Ele sabe que, por ter um técnico que foi goleiro, precisa se sobressair ainda mais. "Em todos os clubes é assim e aqui não será diferente. Quem estiver melhor vai jogar. No futebol é assim. Essa decisão de quem vai jogar é sempre do treinador, do Rogério. Não cabe a mim. Sou funcionário do clube. Tenho de treinar, fazer meu melhor e acatar as decisões", afirmou.

Renan Ribeiro terminou como titular do time nas participações do São Paulo na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Tudo leva a crer que ele será mantido para o duelo de volta contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no próximo dia 11, pela rodada de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, e para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no dia 14.

"Estou no meu sétimo jogo esse ano. Em 2015 eu tive nove partidas consecutivas e também fiz bons jogos. Encaro como uma sequência muito importante para mim. Fico feliz em ter essa oportunidade e esse retorno do Rogério como treinador. O que posso fazer é aproveitar todos esses momentos para adquirir confiança", explicou Renan Ribeiro.

Recentemente, o próprio Sidão elogiou o seu companheiro de equipe que ganhou a posição de titular. "Fico feliz de ter o reconhecimento do meu parceiro de trabalho, que também é um excelente goleiro. Ele teve oportunidade, mas acabou tendo uma lesão, como eu também tive ano passado. É importante ter grandes goleiros dentro do elenco", comentou o agora goleiro titular do São Paulo.

